Залежність від їжі подібна до залежності від кокаїну – розслідування

Деталі

Американський журналіст-розслідувач та лауреат Пулітцерівської премії Майкл Мосс з’ясував чому в людей з’являється залежність від певної їжі та порадив як цьому протидіяти.

Він пояснив, що "наш потяг до калорій має еволюційний сенс". Він переконаний – для того, аби забезпечити виживання, людський мозок запрограмований на те, щоб не просто їсти, а переїдати. Тим самим, надаючи організму велику кількість калорій.

Цитата:

"Коли ви дивитесь на ультра-оброблену їжу, одна з найбільших характеристик полягає в тому, що вона щільно заповнена калоріями, що мозок по-справжньому збудить набагато більше, ніж, скажімо, їсти селеру або моркву", - каже Майкл

Мосс стверджує, що ми залежні від калорійності. Аби аргументувати свої слова, він розповів про один цікавий експеримент вчених. Науковці ставили перед людиною дві склянки з водою, в одній з яких був мальтодекстрин – вуглевод на рослинній основі. Коли особа спробувала воду з обох склянок, вона мала обрати ту, яка найбільше сподобалась. В результаті всі, хто брав участь в експерименті, вказували на воду з мальтодекстрином.

Існує не менш цікавий факт, що наш потяг до шкідливих продуктів харчування ідентичнтичний до залежності від кокаїну. Дослідники довели – під час сканування мозку осіб, які думали про свою улюблену шкідливу їжу, їх мозок був подібним до кокаїнозалежних.

Все б нічого, але подібна залежність призводить до ожиріння та цукрового діабету другого типу.

То як же протидіяти цьому?

Журналіст створив низку правил, які потрібно дотримуватись, аби протидіяти своїй залежності від шкідливих продуктів харчування.

Отже, Майкл радить "спланувати цей потяг":

"Якщо ви знаєте, що вам захочеться шоколад о 15:00, можливо, вам слід зайнятися чимось іншим о 14:55. Ви можете зателефонувати другові або вийняти з холодильника більш здорову їжу, приготовлену раніше".

Якщо це перекус – варто замінити висококалорійну їжу на корисну. Також можна створити власний фаст-фуд, тобто замість бутербродів, бургерів та картоплі фрі їсти корисні страви, які так само швидко можна приготувати.

Доповнення

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