Зависимость от еды подобна зависимости от кокаина - расследование

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Американский журналист-расследователь Майкл Мосс опубликовал материал с информацией о причинах возникновения зависимости от определенной пищи у людей и как с этим бороться. Свое исследование журналист опубликовал в издании The Times, пишет УНН.

Детали

Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Майкл Мосс выяснил почему люди получают зависимость от определенной пищи и посоветовал как этому противодействовать.

Он пояснил, что "наша тяга к калориям имеет эволюционный смысл". Он убежден - для того, чтобы обеспечить выживание, человеческий мозг запрограммирован на то, чтобы не просто есть, а переедать. Тем самым, предоставляя организму большое количество калорий.

Цитата:

"Когда вы смотрите на ультра-обработанную пищу, одна из крупнейших характеристик заключается в том, что она плотно заполнена калориями, что мозг по-настоящему возбудит гораздо больше, чем, скажем, есть сельдерей или морковь", - говорит Майкл

Мосс утверждает, что мы зависимы от калорийности. Чтобы аргументировать свои слова, он рассказал об одном интересном эксперименте ученых. Ученые ставили перед человеком два стакана с водой, в одном из которых был мальтодекстрин - углевод на растительной основе. Когда человек попробовал воду с обеих стаканов, он должен была выбрать ту, которая больше всего понравилась. В результате все, кто участвовал в эксперименте, указывали на воду с мальтодекстрином.

Существует не менее интересный факт, что наша тяга к вредным продуктам питания идентичнтична зависимости от кокаина. Исследователи доказали - во время сканирования мозга лиц, которые думали о своей любимой вредной пище, их мозг был подобен кокаинозависимых.

Все бы ничего, но подобная зависимость приводит к ожирению и сахарному диабету второго типа.

Как же противостоять этому?

Журналист создал ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы противодействовать своей зависимости от вредных продуктов питания.

Итак, Майкл советует "спланировать эту тягу":

"Если вы знаете, что вам захочется шоколад в 15:00, возможно, вам следует заняться чем-то другим в 14:55. Вы можете позвонить другу или вынуть из холодильника более здоровую пищу, приготовленную раньше".

Если это перекус - стоит заменить высококалорийную пищу на полезную. Также можно создать собственный фаст-фуд, то есть вместо бутербродов, бургеров и картофеля фри есть полезные блюда, которые так же быстро можно приготовить.

Дополнение

Напомним, диетолог рассказал, какие продукты стоит употреблять для улучшения здоровья.

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