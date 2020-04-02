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Законопроекти у сфері енергетики проходитимуть обов'язкову експертизу в Єврокомісії

Законопроекти у сфері енергетики проходитимуть обов'язкову експертизу в Єврокомісії

Київ • УНН

 • 11467 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Усі законопроекти та акти Кабміну будуть проходити обов'язкову експертизу Європейської Комісії для підтвердження їхньої відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"За повідомленням комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, усі законопроекти, акти Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади у сфері енергетики проходитимуть обов’язкову експертизу Європейської Комісії для підтвердження їхньої відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС", - йдеться у повідомленні.

Порядок попереднього оцінювання законопроектів, внесених до ВРУ КМУ/народними депутатами України:

▪️ секретаріат комітету інформує урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції про зареєстрований законопроект;
▪️ урядовий офіс перекладає документ англійською і передає його для попереднього опрацювання Європейській Комісії;
▪️ Європейська Комісія формує та передає результати попереднього оцінювання в секретаріат;
▪️ секретаріат, за необхідності, вносить пропозиції щодо змін до законопроекту і передає його на ухвалення в першому читанні ВРУ.

Порядок отримання юридичного висновку Європейської комісії щодо законопроектів, внесених до ВРУ КМУ/народними депутатами України:

▪️ секретаріат комітету повідомляє урядовий офіс про ухвалення законопроекту ВРУ;
▪️ урядовий офіс перекладає англійською мовою та передає ухвалений законопроект Європейській Комісії;
▪️ Європейська Комісія формує та передає юридичний висновок урядовому офісу;
▪️ урядовий офіс передає юридичний висновок секретаріату комітету з метою врахування під час підготовки законопроекту до другого читання ВРУ;
▪️ секретаріат комітету передає юридичний висновок до Офісу Президента з метою врахування під час ухвалення рішення щодо його підписання.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля України фіналізує роботу над євроінтеграційним законопроектом про енергоефективність, щоб внести його до Верховної Ради якомога скоріше.

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