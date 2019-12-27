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Законопроект про ТСК передали на підпис Зеленському

Законопроект про ТСК передали на підпис Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис Президенту Володимиру Зеленському законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВР. Про це йдеться на офіційному сайті Ради, передає УНН.

Зазначимо, що законопроект передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському 27 грудня.

Додамо, що сьогодні документ підписав і голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВР, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Законопроект №0979 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента має на меті законодавче врегулювання повноважень ВР, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів ВР – тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій.

"Не можу погодитися також із пропонованим законом підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР", - йдеться у пропозиціях Президента.

Відповідно до тексту пропозицій, як і комітети ВРУ, тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії є органами парламенту, що утворюються виключно з числа народних депутатів України. Проте, унормовуючи процедуру усунення Президента з поста в порядку імпічменту, законопроект встановлює, що для проведення розслідування ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Також у пропозиціях зазначено, що порядок діяльності такої ТСК суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до ст.89 КУ.

Додамо, підставами для утворення тимчасової слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес.

У свою чергу, тимчасова спеціальна комісія утворюється ВР для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів ВР на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених ВРУ.

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