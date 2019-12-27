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Законопроект о ВСК передали на подпись Зеленскому

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись Президенту Владимиру Зеленскому законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР. Об этом говорится на официальном сайте Рады, передает УНН.

Отметим, что законопроект передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 декабря.

Добавим, что сегодня документ подписал и председатель ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект №0979 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с предложениями Президента имеет целью законодательное урегулирование полномочий ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов ВР - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий.

"Не могу согласиться также с предлагаемым законом подходом к нормализации в одном законодательном акте вопросов организации и порядка деятельности как временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, так и специальной временной следственной комиссии ВР", - говорится в предложениях Президента.

Согласно тексту предложений, как и комитеты ВР, временные специальные и временные следственные комиссии являются органами парламента, образующиеся исключительно из числа народных депутатов Украины. Однако, нормируя процедуру устранения Президента с поста в порядке импичмента, законопроект устанавливает, что для проведения расследования ВР создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.

Также в предложениях указано, что порядок деятельности такой ВСК существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии с ст.89 КУ.

Добавим, основаниями для образования временной следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, что составляют общественный интерес.

В свою очередь, временная специальная комиссия образуется ВР для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов ВР на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВРУ.

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