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Закон про електронну фінансову звітність партій офіційно опубліковано

Закон про електронну фінансову звітність партій офіційно опубліковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", що передбачає електронну фінансову звітність партій, офіційно опубліковано у газеті Верховної Ради "Голос України" від 15 січня, повідомляє УНН.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 16 січня.

Законом, як очікується:

  • врегулюються питання діяльності політичних партій, які виникли у зв’язку із застосуванням закону "Про політичні партії в Україні" на практиці,
  • зменшиться функціональне навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партій до НАЗК,
  • підвищиться ефективність здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері фінансування політики,
  • буде створено умови для впровадження ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів.

Зокрема, законом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю.

Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи.

Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект щодо протидії політичній корупції 19 грудня. Президент підписав цей закон про перехід на електронну форму фінзвітності партій 13 січня.

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