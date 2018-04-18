Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні продовжує знижуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Темп приросту захворюваності на грип і ГРВІ зменшився на 23,8% серед дорослих і на 20,1% серед дітей. Про це йдеться в інформаційному бюлетені “Грип та ГРВІ в Україні” (9-15 квітня), передає УНН.
"Порівняно з минулим тижнем темп приросту захворюваності зменшився як серед дорослих, так і серед дітей до 17 років на 23,8% та 20,1% відповідно", - йдеться у звіті.
Усього протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 113 532 особи, із них 63,5% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 292,6 на 100 тисяч населення, що на 48,6% менше епідемічного порогу по Україні.
В жодній із областей епідемічний поріг не перевищений, а в 5 областях спостерігаються випадки лабораторно підтвердженого грипу.
Було госпіталізовано 4% від загальної кількості захворілих. Летальних випадків від грипу не реєстрували.
Як повідомляв УНН, рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві зменшився на 32% порівняно з попереднім тижнем.