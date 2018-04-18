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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает снижаться

Киев • УНН

 • 11502 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 23,8% среди взрослых и на 20,1% среди детей. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" (9-15 апреля), передает УНН.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает снижаться

"По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости уменьшился как среди взрослых, так и среди детей до 17 лет на 23,8% и 20,1% соответственно", - говорится в отчете.

Всего в течение недели гриппом и ОРВИ заболело 113 532 человека, из них 63,5% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 292,6 на 100 тысяч населения, что на 48,6% меньше эпидемического порога по Украине.

В одной из областей эпидемический порог не превышен, а в 5 областях наблюдаются случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

Было госпитализировано 4% от общего количества заболевших. Летальных исходов от гриппа не регистрировали.

Как сообщал УНН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 32% по сравнению с предыдущей неделей.

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