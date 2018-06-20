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Захист Януковича звернувся до Йованович щодо допиту свідків, які перебувають у США

Захист Януковича звернувся до Йованович щодо допиту свідків, які перебувають у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Захист колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у держзраді, звернувся до посла США в Україні Марі Йованович щодо допиту свідків, які знаходяться на території США. Про це повідомляє УНН з посиланням на адвокатську групу AVER LEX.

"У ході поїздки до США мною було проведено низку зустрічей зі свідками, показання яких є надважливими для проведення об’єктивного судового слідства. Однак, очевидно, що суд перебуває під тиском Генеральної прокуратури, зокрема, вже неодноразово показав свою незацікавленість у заслуховуванні доказів сторони захисту. Отже, ми звернулися до США, які відстоюють верховенство права та закону, незалежність системи правосуддя, її ефективність, незаангажованість та некорумпованість, з проханням підтримати наші наміри допитати тих осіб, які зараз знаходяться на території цієї держави для встановлення істини у справі", - повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Нагадаємо, колишній охоронець Володимир Павленко заявив, що екс-президента України Віктора Януковича намагалися затримати прикордонники після його прильоту з Харкова до Донецька 22 лютого 2014 року. 

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