Защита Януковича обратился к Йованович относительно допроса свидетелей, находящихся в США

"В ходе поездки в США мною был проведен ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия. Однако, очевидно, что суд находится под давлением Генеральной прокуратуры, в частности, уже неоднократно показал свою незаинтересованность в заслушивании доказательств стороны защиты. Следовательно, мы обратились к США, которые отстаивают верховенство права и закона, независимость системы правосудия, ее эффективность, беспристрастность и некоррумпированность, с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства для установления истины по делу", - сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Напомним, бывший охранник Владимир Павленко заявил, что экс-президента Украины Виктора Януковича пытались задержать пограничники после его прилета из Харькова в Донецк 22 февраля 2014 года.