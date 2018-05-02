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Захист Януковича планує допитати екс-охоронців УДО та Межигір’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича на найближчих двох засіданнях планує допитати в статусі свідків колишнього охоронця УДО, автомобіль якого був обстріляний, і колишнього керівника охорони резиденції Межигір’я. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає УНН.

Захист Януковича планує допитати екс-охоронців УДО та Межигір’я

“Дмитро Іванцов — начальник відділу спецпризначення Служби безпеки Президента України, готовий надати свідчення Оболонському райсуду на найближчих засіданнях (3-4 травня) через телемост з Криму. Саме у нього потрапила куля, випущена по кортежу Президента Януковича В.Ф. 22.02.14, саме він був очевидцем нападу на кортеж Президента 21.02.14 біля Вишгороду, який повертався до резиденції Межигір’я після підписання Угоди із опозицією про врегулювання кризи. Також плануємо допитати колишнього керівника охорони Межигір’я Анатолія Кобилинського та жителя Криму Андрія Нікіфорова”, — написав Сердюк.

Він зазначив, що рішення про допит цих свідків ухвалювалось Оболонський судом.

Сердюк нагадав, що захистом було заявлено про допит у судових засіданнях 141 свідка, 2 експертів, 4 представників органу досудового розслідування. Водночас судом було задоволено допитати лише 22 свідків захисту і 2 експертів, а фактично допитано лише 6 свідків і 2 експертів.

Нагадаємо, на засіданні 26 квітня суд оголосив про завершення дослідження доказів та перехід до стадії судових дебатів через незабезпечення стороною захисту явки своїх свідків.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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