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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защита Януковича планирует допросить экс-охранников УГО и Межигорье

Киев • УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича на ближайших двух заседаниях планирует допросить в статусе свидетелей бывшего охранника УГО, автомобиль которого был обстрелян, и бывшего руководителя охраны резиденции Межигорье. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает УНН.

Защита Януковича планирует допросить экс-охранников УГО и Межигорье

“Дмитрий Иванцов — начальник отдела спецназначения Службы безопасности Президента Украины, готов дать показания Оболонском райсуда на ближайших заседаниях (3-4 мая) через телемост из Крыма. Именно в него попала пуля, выпущенная по кортежу Президента Януковича В.Ф. 22.02.14, именно он был очевидцем нападения на кортеж Президента 21.02.14 возле Вышгорода, который возвращался в резиденцию Межигорье после подписания Соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса. Также планируем допросить бывшего руководителя охраны Межигорье Анатолия Кобылинского и жителя Крыма Андрея Никифорова”, - написал Сердюк.

Он отметил, что решение о допросе этих свидетелей принималось Оболонский судом.

Сердюк напомнил, что защитой было заявлено о допросе в судебных заседаниях 141 свидетеля, 2 экспертов, 4 представителей органа досудебного расследования. В то же время судом было удовлетворено допросить лишь 22 свидетелей защиты и 2 экспертов, а фактически допрошены лишь 6 свидетелей и 2 эксперта.

Напомним, на заседании 26 апреля суд объявил о завершении исследования доказательств и переходе к стадии судебных прений из-за необеспечения стороной защиты явки своих свидетелей.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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