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Захист вважає, що йому не вручили обвинувальний акт у справі В.Януковича - адвокат

Захист вважає, що йому не вручили обвинувальний акт у справі В.Януковича - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури захисту екс-президента України Віктора Януковича намагалися вручити обвинувальний акт у справі їхнього підзахисного, але, як вважає сторона захисту, він так і не був вручений. Про це повідомив УНН адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.

"Захист перешкодив протиправній спробі вручити обвинувальний акт, про що було складено наш відповідний акт. Були подані скарги на протиправність дій. Таким чином обвинувальний акт є неврученим. Обвинувальний акт до суду скерований бути не може", - повідомив адвокат.

На уточнення УНН про те, чи планує прокуратура направити обвинувальний акт у справі про держзраду В.Януковича до суду, В.Сердюк відповів: "Вони, звичайно, мають намір скерувати цю справу. Але скерувати справу до суду з неврученим обвинувальним актом не є жодної можливості згідно з чинним законодавством. Тому що відпали причини і підстави для подальшого проведення розслідування у заочному режимі".

Як повідомляв УНН, у ГПУ заявили, що для припинення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича є лише одна підстава — добровільна поява В.Януковича в орган розслідування в Україні.

14 березня у Генпрокуратурі планували вручити захисту екс-президента Віктора Януковича обвинувальний акт у справі про державну зраду і передати його до Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

Українські Національні Новини

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