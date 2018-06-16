Захисник збірної України покинув чеський ФК "Славія"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Український захисник Едуард Соболь повернеться в розташування донецького “Шахтаря” після проведеного сезону за “Славію”, повідомляє УНН з посиланням на сайт чеського клубу.
У футболіста закінчився термін оренди і він повернеться в розташування “помаранчево-чорних”.
Примітно, що українець поповнив склад празької команди в серпні минулого року. У крайньому сезоні футболіст відіграв у складі “Славії” 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.
Додамо також, у сезоні 2017/18 років Соболь провів п’ять поєдинків під керівництвом Андрія Шевченка у збірній України.