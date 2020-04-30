Захисник "Динамо" потрапив до сфери інтересів "Мілану"

Джерело стверджує, що керівництво "россонері" знаходиться в пошуках лівого захисника, який зможе стати заміною для Тео Ернандеса. Представник Франції запланував розстатися із клубом цього літа, тому скаути "Мілана" вже почали пошуки нових гравців.

Саме Миколенко є одним з двох головних кандидатів на цю роль разом з Ентоні Робінсоном з англійської "Вігана". Зазначається, що Робінсон був у кроці від переходу в "Мілан" ще у січня, але потім у нього з'явилися проблеми із серцем.

Додамо, у нинішньому сезоні Миколенко (угода з "біло-синіми" діє до літа 2023) провів 30 матчів за "Динамо" у всіх турнірах включаючи Лігу Європи. Він забив 3 голи і віддав 7 асистів.