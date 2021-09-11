Захисник Чигринський змінив клуби у Греції

Деталі

34-річний футболіст на правах вільного агенту підписав контракт з “Іонікосом” — новачком вищої ліги країни.

За підсумками сезону 2020/21 “Іонікос” повернувся до найсильнішого дивізіону чемпіонату Греції. У 1994 — 2007 та 1999 — 2002 роках “Іонікос” тренував українець Олег Блохін.

Раніше 34-річний Чигринський виступав за афінський “АЕК” з 2016 року. Загалом провів за грецький клуб 126 матчів, забив 5 м’ячів і віддав 2 результативні передачі. Також футболіст встиг пограти сезон за каталонську “Барселону”, а також “Шахтар”, “Дніпром”, “Карпати”.

Доповнення

У стартовому турі чемпіонату Греції нова команда Чигринського зіграє саме із “АЕКом”.