Західні інвестори чекають поки ситуація з українським свинарством владнається – АСУ

“Більшість компаній позитивно налаштовані до співпраці з українськими виробниками свинини. Далеко не кожна компанія має представників в нашій країні, проте або вже має досвід роботи з вітчизняними свинарями, або збирається налагоджувати тісні зв’язки найближчим часом.

Європейці розуміють, наскільки перспективне свинарство в Україні. Знають про це й інвестори, які чекають на сприятливий момент, аби вкладати гроші у розвиток цієї галузі, бо розуміють її привабливість. Представники комерційних компаній зауважують, що нині в Україні свинарство переживає непрості часи, але як тільки ситуація „прийде до ладу“, вони готові посилювати співпрацю з українськими свинарями”, — підкреслила аналітик АСУ.

У своєму виступі під час конференції О. Бондарська детально окреслила поточний стан промислового свинарства в Україні, особливості забезпечення кормами свиногосподарства в країні, а також виклики, з яким стикаються вітчизняні виробники.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Дорошенка, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Окрім того, Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

Аграрії повідомили, для подолання АЧС Україні потрібно більше 300 млн грн.

Як відомо, випадки АЧС з початку року зафіксовано у 15 областях країни.