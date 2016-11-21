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Западные инвесторы ждут пока ситуация с украинским свиноводством образуется - АСУ

Киев • УНН

 • 10375 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейцы знают насколько перспективное развитие свиноводства в Украине, однако ожидают благоприятный момент, чтобы вкладывать деньги в развитие этой отрасли. Об этом сообщила аналитик Ассоциации "Свинари Украины" Александра Бондарская, по итогам международной животноводческой выставки EuroTier в Германии, передает УНН.

Западные инвесторы ждут пока ситуация с украинским свиноводством образуется - АСУ

"Большинство компаний положительно настроены к сотрудничеству с украинскими производителями свинины. Далеко не каждая компания имеет представителей в нашей стране, однако или уже имеет опыт работы с отечественными свиноводами, или собирается налаживать тесные связи в ближайшее время.

Европейцы понимают, насколько перспективно свиноводство в Украине. Знают об этом и инвесторы, которые ждут благоприятный момент, чтобы вкладывать деньги в развитие этой отрасли, потому что понимают ее привлекательность. Представители коммерческих компаний отмечают, что в настоящее время в Украине свиноводство переживает непростые времена, но как только ситуация "придет в порядок", они готовы усиливать сотрудничество с украинскими свиноводами ", - подчеркнула аналитик АСУ.

В своем выступлении на конференции А. Бондарская подробно описала текущее состояние промышленного свиноводства в Украине, особенности обеспечения кормами свинохозяйства в стране, а также вызовы, с которыми сталкиваются отечественные производители.

Напомним, как сообщал УНН, по словам А.Дорошенка, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы .

Кроме того, Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине .

Аграрии сообщили, для преодоления АЧС Украине нужно больше 300 млн грн .

Как известно, случаи АЧС с начала года зафиксировано в 15 областях страны .

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