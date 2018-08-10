Захід України завтра накриє дощами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Завтра в Україні очікуються дощі та грози в західних регіонах. Температура повітря у денні години становитиме 25-33 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях дощі та грози. Температура повітря вдень 27-29, в Ужгороді до 33 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 26-28 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 25-29 градус вище нуля.
У центральних областях та Києві очікується суха погода. Температура повітря вдень 27-29 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 27-29 градус вище нуля.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.