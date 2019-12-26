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Загороднюк розповів про зміни у системі оборонних закупівель

Загороднюк розповів про зміни у системі оборонних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про зміни у системі оборонних закупівель. Зокрема, йдеться про зростання конкуренції, проходження постачальниками аудиту, запровадження стратегії оборонних закупівель та відкритість процесу оборонних закупівель. Про це міністр розповів під час брифінгу щодо державного оборонного замовлення та оборонних закупівель для потреб українського війська, передає УНН.

Повідомляється, що зміни у системі відбудуться через прийняття закону щодо оборонних закупівель, що повністю змінює саму систему, відмовляється від поняття ДОЗУ (державні оборонні закупівлі - ред.), переходить на єдиний план закупівель всієї номенклатури товарів та послуг та озброєння та військової техніки.

"Взагалі ми приймаємо не тільки закон (про оборонні закупівлі - ред.), до закону буде йти ціла низка підзаконних актів і взагалі процедур. Деякі з них ми вже будемо запроваджувати з 01 січня 2020 року, тому що ми не можемо чекати приходу закону для того, щоб змінювати систему", - сказав Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що Міноборони є органом військової політики в оборонних закупівлях, і не буде купувати для інших сил оборони, якщо вони про це не попросять. Однак, міністерство визначає, за якими принципами будуть діяти оборонні закупівлі в країні.

Зокрема, йдеться про такі зміни в оборонних закупівлях:
- План закупівель повинен бути прив’язаний до стратегії. Є чітка стратегія, плани розвитку сил оборони. Має бути чітко розуміння, чому вибрали конкретну техніку і конкретні моделі.
- Боєздатність стане основною ціллю розвитку ЗСУ. Кожна позиція має відповідати на запитання, яким чином це впливає на боєздатність уже в найближчий період.
- Має бути можливість для конкуренції. Закриття будь-яких позицій для конкуренції є неприйнятною.
- Має проводитися консультація з постачальниками перед тим, як проголошується тендер. Неможливо прописувати тендер під конкретного замовника.
- Кожен потенційний постачальник має проходити аудит. Не фінансовий аудит, а перевірка здатності виконати контракт. Пріоритет вітчизняному виробнику, або іноземним виробникам з суттєвим відсотком локалізації в Україні.
- Договір з постачальником має бути справедливим, ринковим, збалансованим. Жорсткі договори відштовхують велику кількість постачальників.
- Відхід від розрахунково-калькуляційних матеріалів, як від застарілої практики. Перехід на ЦЗО – центральну закупівельну організацію. Таким чином, буде економія на вартості через обсяг.
- Впроваджується термін життєвого циклу.
- Закупівельний процес у єдиного постачальника має бути відкритим та прозорим. Ціна має бути ринковою, а рішення – об’єктивним.
- В Закон про державну таємницю будуть внесені зміни, щоб зробити відкритою інформацію про щонайменше 50% від державного оборонного замовлення.
- Запроваджується гарантування якості оборонних закупівель.

Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект про оборонні закупівлі.

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