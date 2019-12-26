Загороднюк розповів про зміни у системі оборонних закупівель

Повідомляється, що зміни у системі відбудуться через прийняття закону щодо оборонних закупівель, що повністю змінює саму систему, відмовляється від поняття ДОЗУ (державні оборонні закупівлі - ред.), переходить на єдиний план закупівель всієї номенклатури товарів та послуг та озброєння та військової техніки.

"Взагалі ми приймаємо не тільки закон (про оборонні закупівлі - ред.), до закону буде йти ціла низка підзаконних актів і взагалі процедур. Деякі з них ми вже будемо запроваджувати з 01 січня 2020 року, тому що ми не можемо чекати приходу закону для того, щоб змінювати систему", - сказав Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що Міноборони є органом військової політики в оборонних закупівлях, і не буде купувати для інших сил оборони, якщо вони про це не попросять. Однак, міністерство визначає, за якими принципами будуть діяти оборонні закупівлі в країні.

Зокрема, йдеться про такі зміни в оборонних закупівлях:

- План закупівель повинен бути прив’язаний до стратегії. Є чітка стратегія, плани розвитку сил оборони. Має бути чітко розуміння, чому вибрали конкретну техніку і конкретні моделі.

- Боєздатність стане основною ціллю розвитку ЗСУ. Кожна позиція має відповідати на запитання, яким чином це впливає на боєздатність уже в найближчий період.

- Має бути можливість для конкуренції. Закриття будь-яких позицій для конкуренції є неприйнятною.

- Має проводитися консультація з постачальниками перед тим, як проголошується тендер. Неможливо прописувати тендер під конкретного замовника.

- Кожен потенційний постачальник має проходити аудит. Не фінансовий аудит, а перевірка здатності виконати контракт. Пріоритет вітчизняному виробнику, або іноземним виробникам з суттєвим відсотком локалізації в Україні.

- Договір з постачальником має бути справедливим, ринковим, збалансованим. Жорсткі договори відштовхують велику кількість постачальників.

- Відхід від розрахунково-калькуляційних матеріалів, як від застарілої практики. Перехід на ЦЗО – центральну закупівельну організацію. Таким чином, буде економія на вартості через обсяг.

- Впроваджується термін життєвого циклу.

- Закупівельний процес у єдиного постачальника має бути відкритим та прозорим. Ціна має бути ринковою, а рішення – об’єктивним.

- В Закон про державну таємницю будуть внесені зміни, щоб зробити відкритою інформацію про щонайменше 50% від державного оборонного замовлення.

- Запроваджується гарантування якості оборонних закупівель.

Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект про оборонні закупівлі.