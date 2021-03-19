Загорілися після зіткнення: через смертельну ДТП з військовим КамАЗом відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження за фактом зіткнення на Хмельниччині військового КамАЗа та легкового автомобіля, у результаті якого транспортні засоби загорілися і дві людини загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
Цитата:
“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Розслідування триває”, — йдеться в повідомленні.
Що сталося
У Хмельницькій області зіткнулися КамАЗа та легковик Audi, загинули дві людини.
Деталі
Поліція повідомляє, що, за попередніми даними, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, по якій у той час їхала військова вантажівка під керуванням 39-річного жителя Львова.
“В результаті зіткнення обидва автомобілі зайнялися та вигоріли вщент. Водій та пасажир КамАЗа встигли залишити транспортний засіб та не отримали травм. А от 46-річний водій Audi та його 37-річний пасажир загинули на місці події. Загиблі були мешканцями Городоччини”, — зазначається в повідомленні.