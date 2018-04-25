Загиблий зонд Розетта залишив фантастичну гіфку з поверхні комети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейське космічне агентство випустило нову серію фотографій зі станції Розетта, яка досліджувала комету Чурюмова-Герасименка і впала на її поверхню рік тому. Один з ентузіастів зробив з цього неймовірні динамічні зображення. Про це повідомляє Platfor.ma, передає УНН.
Станція "Розетта" впала на комету Чурюмова-Герасименка 30 вересня 2016, але Європейське космічне агентство (ESA) продовжує працювати з переданою йому інформацією і публікувати фотографії. 22 березня відкрили доступ до нового архіву, чим і скористався користувач під ніком landru79, який сконструював зі знімків неймовірну гіфку.
Фотографії були зроблені 1 березня 2016 року, коли станція перебувала за декілька кілометрів від комети. Крім скель, за словами вчених, на ній видно кілька зірок із сузір'я Великого Пса.
"Опади" на передньому фоні можуть бути як справжнім пилом від комети, так і від космічних частинок.
Виглядає це так:
#ROSETTA OSIRIS # 67P / CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums - ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79- landru79 (@ landru79) 23 квітня 2018 р.
Зображення вирівняли за зірками:
Si apilamos todo el set alineando con las estrellas de fondo se distingue mejor que son estrellas yq es polvo (olvidaos de rayos cósmicos) #ROSETTA OSIRIS # 67P / CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums - ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/UyZ628JxKP- landru79 (@ landru79) 24 квітня 2018 р.
Як повідомлялося, вчені планують відправити до Плутона другу космічну місію.