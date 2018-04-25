Погибший зонд Розетта оставил фантастическую гифку с поверхности кометы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейское космическое агентство выпустило новую серию фотографий со станции Розетта, которая исследовала комету Чурюмова-Герасименко и упала на ее поверхность год назад. Один из энтузиастов сделал из этого невероятные динамические изображения. Об этом сообщает Platfor.ma, передает УНН.
Станция “Розетта” упала на комету Чурюмова-Герасименко 30 сентября 2016, но Европейское космическое агентство (ESA) продолжает работать с переданной ему информацией и публиковать фотографии. 22 марта открыли доступ к новому архиву, чем и воспользовался пользователь под ником landru79, который сконструировал из снимков невероятную гифку.
Фотографии были сделаны 1 марта 2016 года, когда станция находилась в нескольких километрах от кометы. Кроме скал, по словам ученых, на ней видны несколько звезд из созвездия Большого Пса.
“Осадки” на переднем фоне могут быть как настоящей пылью от кометы, так и помехами от космических частиц.
Выглядит это так:
#ROSETTA OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums--ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79— landru79 (@landru79) 23 квітня 2018 р.
Изображение выровняли по звездам:
Si apilamos todo el set alineando con las estrellas de fondo se distingue mejor que son estrellas y q es polvo (olvidaos de rayos cósmicos ) #ROSETTA OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums--ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/UyZ628JxKP— landru79 (@landru79) 24 квітня 2018 р.
Как сообщалось, ученые планируют отправить к Плутону вторую космическую миссию.