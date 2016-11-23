Загиблий у горах Нової Зеландії був родом з Києва - голова громади

"Михайло народився в Україні. Разом з дружиною і двома синами 4 роки тому приїхав у Нову Зеландію і приєднався до громади Веллінгтона. Я знаю, що вони мають резидентство Нової Зеландії", – повідомила вона.

На уточнююче запитання, чи є українець був родом з Києва, голова української громади відповіла ствердно.

О.Воробей зазначила, що точної дати похорону ще немає, але відомо, що він відбудеться в Новій Зеландії.

"Можу сказати особисто від себе і нашої громади, що це була особлива людина з добрим серцем. Допомагав разом з громадою Веллінгтона фінансово і на Майдан, і діткам-сиротам", - додала представниця українства в Новій Зеландії.

Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ, уродженець України, який проживає у Новій Зеландії, загинув під час сходження на гірський хребет Тараруа.