Погибший в горах Новой Зеландии был родом из Киева - глава общины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Погибший в новозеландских горах 39-летний Михаил Степура имел резиденство Новой Зеландии и переехал в Веллингтон из Киева. Об этом в комментарии УНН сообщила председатель Украинской общины Веллингтона Ольга Воробей.
"Михаил родился в Украине. Вместе с женой и двумя сыновьями 4 года назад приехал в Новую Зеландию и присоединился к обществу Веллингтона. Я знаю, что они имеют резидентство Новой Зеландии", - сообщила она.
На уточняющий вопрос, был ли украинец родом из Киева, председатель Украинской общины ответила утвердительно.
О.Воробей отметила, что точной даты похорон еще нет, но известно, что они состоятся в Новой Зеландии.
"Могу сказать лично от себя и нашей общины, это был особенный человек с добрым сердцем. Помогал вместе с общиной Веллингтона финансово и на Майдан, и детям-сиротам", - добавила представительница украинства в Новой Зеландии.
Напомним, по данным местных СМИ, уроженец Украины, проживающий в Новой Зеландии, погиб во время восхождения на горный хребет Тараруа .