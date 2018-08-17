Загибель пасажирки таксі у ДТП в Києві: поліція затримала водія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція затримала 37-річного водія авто Opel Astra, у салоні якого внаслідок дорожної аварії загинула 41-річна мешканка Чернігівської області. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Правоохоронці затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків для проведення аналізів”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що 37-річний водій автомобіля Opel Astra, який рухався проспектом Леся Курбаса зі сторони вулиці Академіка Корольова в напрямку бульвару Вацлава Гавела, не впорався з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту. У результаті аварії пасажир — 41-річна мешканка Чернігівської області — від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті “швидкої”.
За попереднім висновком лікаря-нарколога, чоловік знаходився під впливом наркотичних засобів. Проте винуватець ДТП відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків.
Повідомлення щодо автопригоди надійшло до чергової частини столичної поліції вчора о 22:45. Слідчі провели огляд місця події, а також опитали можливих свідків та очевидців.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановляють механізм та причини автопригоди.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві таксист у стані наркотичного сп’яніння скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка-пасажир.