Гибель пассажирки такси в ДТП в Киеве: полиция задержала водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция задержала 37-летнего водителя авто Opel Astra, в салоне которого в результате дорожной аварии погибла 41-летняя жительница Черниговской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в г. Киеве, передает УНН.
“Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов ”, - говорится в сообщении.
Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате аварии пассажир — 41-летняя жительница Черниговской области — от полученных телесных повреждений скончалась в карете “скорой”.
По предварительному заключению врача-нарколога, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Однако мужчина отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть столичной полиции вчера в 22:45. Следователи провели осмотр места происшествия, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливает механизм и причины ДТП.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве таксист в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, в результате которого погибла женщина-пассажир.