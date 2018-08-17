Гибель пассажирки такси в ДТП в Киеве: полиция задержала водителя

“Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов ”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате аварии пассажир — 41-летняя жительница Черниговской области — от полученных телесных повреждений скончалась в карете “скорой”.

По предварительному заключению врача-нарколога, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Однако мужчина отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть столичной полиции вчера в 22:45. Следователи провели осмотр места происшествия, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливает механизм и причины ДТП.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве таксист в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, в результате которого погибла женщина-пассажир.