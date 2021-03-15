Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 400 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії за добу зросла на 9 437, до 4 400 045, повідомили журналістам у понеділок у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новим захворюванням, пише УНН.
Деталі
У відносному вираженні приріст кількості хворих склав трохи більше 0,21%.
Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 404 проти 395 днем раніше, до 92 494. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,1%, виходить з даних штабу.
Кількість одужалих після коронавірусної інфекції росіян зросла за добу на 8 447. Всього вже одужали 4 003 576 осіб. Частка виписаних пацієнтів, за даними штабу, залишилася на рівні 91% від загальної кількості інфікованих.
Кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у Москві зросла за добу на 1 353. Усього в російській столиці з початку пандемії виявили 1 001 747 хворих. Приріст нових випадків, згідно з даними штабу, склав 0,14%. Днем раніше було виявлено 1 905 інфікованих.
Від інфекції за добу помер 51 пацієнт, всього в столиці РФ зареєстровано 15 815 смертей.
Довідка
Варто зазначити, що російські відомства враховують статистику з окупованих українських АР Крим та Севастополя.