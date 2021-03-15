Общее количество случаев COVID-19 в России превысило 4 млн 400 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 437, до 4 400 045, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, пишет УНН.
Детали
В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 против 395 днем ранее, до 92 494. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,1%, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 447. Всего уже выздоровели 4 003 576 человек. Доля выписанных пациентов, по данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 353. Всего в российской столице с начала пандемии выявили 1 001 747 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 905 заразившихся.
От инфекции за сутки умер 51 пациент, всего в столице РФ зарегистрировано 15 815 летальных исходов.
Справка
Стоит отметить, что российские ведомства учитывают статистику с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.