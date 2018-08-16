Забудовник показав, як будується ЖК "Коломийський"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тривають роботи з реконструкції житлового будинку з вбудованими приміщеннями на провулку Коломийський, 6 у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба "Київміськбуду", передає УНН.
Основні демонтажні роботи майже завершено, наразі будівельники розбирають старий парапет та підсилюють простінки будівлі.
Також ведуться роботи з підсилення перекриття та облаштування балконів ІІ поверху.
Новий житловий комплекс матиме 9 поверхів. На першому поверсі будуть розміщені нежитлові приміщення, в яких після заселення відкриють магазин, кафе, аптеку тощо.
Будинок розташований у зеленій зоні, навколо добре розвинута інфраструктура, багато скверів та парків, ліс.
Зручну транспортну доступність забезпечують розташовані поруч Голосіївський проспект та вулиця Васильківська. Цими шляхами за 7 хвилин будь-яким видом громадського транспорту можна дістатися до Деміївської площі або Виставкового центру.
У пішій доступності (10 хвилин) розташовані станції метро “Васильківська”, трохи далі — “Голосіївська” та “Виставковий центр”.
Будинок по провулку Коломийському, 6 — це ідеальний вибір для сучасних людей, які цінують життя на природі, в одному з найчистіших, найзеленіших районів Києва, і в той же час мають можливість перебувати у центрі подій, діставшись до центру столиці за лічені хвилини.