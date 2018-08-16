Застройщик показал, как строится ЖК "Коломыйский"

Основные демонтажные работы почти завершены, сейчас строители разбирают старый парапет и усиливают простенки здания.

Также ведутся работы по усилению перекрытия и обустройства балконов II этажа.

Новый жилой комплекс будет иметь 9 этажей. На первом этаже будут размещены нежилые помещения, в которых после заселения откроют магазин, кафе, аптеку и тому подобное.

Дом расположен в зеленой зоне, вокруг хорошо развита инфраструктура, много скверов и парков, лес.

Удобную транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом Голосеевский проспект и улица Васильковская. Этими путями за 7 минут любым видом общественного транспорта можно добраться до Демеевской площади или Выставочного центра.

В пешей доступности (10 минут) расположены станции метро "Васильковская", чуть дальше - "Голосеевская" и "Выставочный центр".

Дом по переулку Коломыйский, 6 - это идеальный выбор для современных людей, которые ценят жизнь на природе, в одном из самых чистых, зеленых районов Киева, и в то же время имеют возможность находиться в центре событий, добравшись до центра столицы за считанные минуты.