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Заборгованість із виплати зарплати зменшилась у жовтні на 0,8% - Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні упродовж жовтня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 0,8% та станом на перше листопада 2016 року становила 1,962 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Заборгованість із виплати зарплати зменшилась у жовтні на 0,8% - Держстатистики

За даними Держстатистики, упродовж жовтня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 0,8% або на 16,5 млн грн, і на 1 листопада становила 1, 962 млрд грн.

Зокрема, на початок листопада основна частка загальної суми боргу приходилася на промисловість — 73,2%, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність — 9,7%. При цьому, більше половини боргу утворено в Луганській області — 23,5%, в Донецькій області −17,5% та у Харківській області — 10,4%.

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Водночас, заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася у жовтні на 1,3% або на 17,1 млн грн, і станом на 1 листопада становила 1, 291 млрд грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, упродовж вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні збільшилася на 4,0% та станом на перше жовтня 2016 року становила 1,979 млрд грн.

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