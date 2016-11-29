Задолженность по выплате зарплаты уменьшилась в октябре на 0,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине в течение октября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 0,8% и по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 1,962 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным Госстатистики, на протяжении октября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 0,8% или на 16,5 млн грн, и на 1 ноября составила 1,962 млрд грн.
В частности, на начало ноября основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность — 73,2%, транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность — 9,7%. При этом, больше половины долга образовано в Луганской области — 23,5%, в Донецкой области -17,5% и в Харьковской области — 10,4%.
Вместе с тем, задолженность работникам экономически активных предприятий уменьшилась в октябре на 1,3% или на 17,1 млн грн, и по состоянию на 1 ноября составила 1, 291 млрд грн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, в течение сентября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 4,0% и по состоянию на 1 октября 2016 года составила 1,979 млрд грн.