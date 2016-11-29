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Задолженность по выплате зарплаты уменьшилась в октябре на 0,8%

Киев • УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине в течение октября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 0,8% и по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 1,962 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Задолженность по выплате зарплаты уменьшилась в октябре на 0,8%

По данным Госстатистики, на протяжении октября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 0,8% или на 16,5 млн грн, и на 1 ноября составила 1,962 млрд грн.

В частности, на начало ноября основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность — 73,2%, транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность — 9,7%. При этом, больше половины долга образовано в Луганской области — 23,5%, в Донецкой области -17,5% и в Харьковской области — 10,4%.

Вместе с тем, задолженность работникам экономически активных предприятий уменьшилась в октябре на 1,3% или на 17,1 млн грн, и по состоянию на 1 ноября составила 1, 291 млрд грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в течение сентября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 4,0% и по состоянию на 1 октября 2016 года составила 1,979 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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