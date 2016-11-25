Заарештували чотирьох палестинців за підозрою у підпалі в Ізраїлі

Глава поліції Ізраїлю Роні Альшейх припустив, що в підпалах замішані “політичні активісти”. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Натаньяху пообіцяв, що винні будуть суворо покарані.

Крім того, що місцевий 9 канал повідомляє про затримання двох підозрюваних у скоєнні навмисних підпалів лісу в районі Хайфи.

Повідомляється, що затримані — студенти Хайфського університету. У передмісті Єрусалима поліція виявила кілька “ґнотів”, підготовлених паліями.

Так, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. Госпіталізовані як мінімум 130 осіб, більшість з них отруїлися димом. Пошкоджені будинки та автомобілі.

У поліції вважають, що частина пожеж, що охопили центр і північ країни, виникли внаслідок умисних підпалів, можливо, на націоналістичному ґрунті.