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Заарештували чотирьох палестинців за підозрою у підпалі в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Ізраїлі за підозрою у підпалі лісу заарештовані четверо палестинців. Вони постануть перед судом, передає УНН з посиланням на BBC.

Заарештували чотирьох палестинців за підозрою у підпалі в Ізраїлі

Глава поліції Ізраїлю Роні Альшейх припустив, що в підпалах замішані “політичні активісти”. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Натаньяху пообіцяв, що винні будуть суворо покарані.

Крім того, що місцевий 9 канал повідомляє про затримання двох підозрюваних у скоєнні навмисних підпалів лісу в районі Хайфи.

Повідомляється, що затримані — студенти Хайфського університету. У передмісті Єрусалима поліція виявила кілька “ґнотів”, підготовлених паліями.

Так, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. Госпіталізовані як мінімум 130 осіб, більшість з них отруїлися димом. Пошкоджені будинки та автомобілі.

У поліції вважають, що частина пожеж, що охопили центр і північ країни, виникли внаслідок умисних підпалів, можливо, на націоналістичному ґрунті.

 

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