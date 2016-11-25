Арестовали четырех палестинцев по подозрению в поджоге в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Израиле по подозрению в поджоге леса арестованы четверо палестинцев. Они предстанут перед судом, передает УНН со ссылкой на BBC.
Глава полиции Израиля Рони Альшейх предположил, что в поджогах замешаны "политические активисты". Премьер Израиля Беньямин Натаньяху пообещал, что виновные будут строго наказаны.
Кроме того, что местный 9 канал сообщает о задержании двух подозреваемых в совершении умышленных поджогов леса в районе Хайфы.
Сообщается, что задержанные - студенты Хайфского университета. В пригороде Иерусалима полиция обнаружила несколько "фитилей", подготовленных поджигателями.
Так, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировано около 50 000 человек. Госпитализированы как минимум 130 человек, большинство из них отравились дымом. Поврежденные дома и автомобили.
В полиции считают, что часть пожаров, охвативших центр и север страны, возникли в результате умышленных поджогов, возможно, на националистической почве.