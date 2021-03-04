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18 березня, 21:00 • 42605 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 87980 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 66077 перегляди

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18 березня, 10:51 • 99146 перегляди

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За жирафами у Миколаївському зоопарку можна спостерігати онлайн

За жирафами у Миколаївському зоопарку можна спостерігати онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На ютуб-каналі Mykolaiv Secure відтепер в режимі реального часу можна спостерігати за жирафами Нуру та Логаном в Миколаївському зоопарку. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Миколаївської міськради.

Деталі

Тварини прибули до Миколаєва з різних зоопарків Чехії в рамках програми обміну тварин.

4-метрового Нуру привезли до міста у серпні 2019 року, Логан, прибув у вересня того ж року. Обидва відносяться до дуже рідкісного підвиду — жирафи Ротшильда.

Найцікавіші місцини Миколаєва у цілодобовому режимі — на каналі Mykolaiv Secure.

Нагадаємо

У Київському зоопарку показали, як його мешканці радіють теплу. “Весняні” фото з’явились на офіційній сторінці зоопарку.

Українські Національні Новини

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