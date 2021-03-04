За жирафами у Миколаївському зоопарку можна спостерігати онлайн

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Тварини прибули до Миколаєва з різних зоопарків Чехії в рамках програми обміну тварин.

4-метрового Нуру привезли до міста у серпні 2019 року, Логан, прибув у вересня того ж року. Обидва відносяться до дуже рідкісного підвиду — жирафи Ротшильда.

Найцікавіші місцини Миколаєва у цілодобовому режимі — на каналі Mykolaiv Secure.

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