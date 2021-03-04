За жирафами у Миколаївському зоопарку можна спостерігати онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На ютуб-каналі Mykolaiv Secure відтепер в режимі реального часу можна спостерігати за жирафами Нуру та Логаном в Миколаївському зоопарку. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Миколаївської міськради.
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Тварини прибули до Миколаєва з різних зоопарків Чехії в рамках програми обміну тварин.
4-метрового Нуру привезли до міста у серпні 2019 року, Логан, прибув у вересня того ж року. Обидва відносяться до дуже рідкісного підвиду — жирафи Ротшильда.
Найцікавіші місцини Миколаєва у цілодобовому режимі — на каналі Mykolaiv Secure.
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