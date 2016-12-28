За весь час пошуків Ту-154 виявлено 13 тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Пошукові групи виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі за час пошукової операції 13 тіл загиблих і численні останки. Про це ТАСС повідомили в оперативному штабі з проведення пошукової операції, передає УНН.
“Всього виявлено 13 тіл загиблих, упізнана одна людина. На місці знайдені численні фрагменти тіл”, — йдеться в повідомленні.
Всього до теперішнього часу виявлено 223 фрагменти тіл загиблих.
Також у силових структурах повідомили, що два бортові самописці, розташованих у хвостовій частині літака Ту-154 Міноборони, поки не підняті з води.
“Основні зусилля водолазів зараз зосереджені на обстеженні хвостової частини і хвостового оперення літака, де знаходяться параметричні самописці. Вони з води поки не порушені”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, рятувальники виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі ще три тіла загиблих, загальна кількість знайдених тіл збільшилася до 15.