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За весь час пошуків Ту-154 виявлено 13 тіл загиблих

За весь час пошуків Ту-154 виявлено 13 тіл загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Пошукові групи виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі за час пошукової операції 13 тіл загиблих і численні останки. Про це ТАСС повідомили в оперативному штабі з проведення пошукової операції, передає УНН.

“Всього виявлено 13 тіл загиблих, упізнана одна людина. На місці знайдені численні фрагменти тіл”, — йдеться в повідомленні.

Всього до теперішнього часу виявлено 223 фрагменти тіл загиблих.

Також у силових структурах повідомили, що два бортові самописці, розташованих у хвостовій частині літака Ту-154 Міноборони, поки не підняті з води.

“Основні зусилля водолазів зараз зосереджені на обстеженні хвостової частини і хвостового оперення літака, де знаходяться параметричні самописці. Вони з води поки не порушені”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, рятувальники виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі ще три тіла загиблих, загальна кількість знайдених тіл збільшилася до 15.

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