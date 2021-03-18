За вбивство священника до 14 років засуджено мешканця Вінницької області

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"Прокурорами у суді доведено вину 28-річного жителя Вінницької області у вчиненні умисного вбивства… Вироком Летичівського районного суду засудженому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тіло священника, родом із Закарпаття, було виявлено місцевими мешканцями у лісосмузі поблизу села Лісо-Березівка Летичівського району Хмельницької області в липні минулого року.

В результаті досудового розслідування, проведеного за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчим управлінням ГУНП в області, встановлено, що злочин вчинено раніше неодноразово судимим мешканцем Вінниччини.

Зазначається, що потерпілий прямував на власному автомобілі з міста Одеса у місто Львів та дорогою на одній із зупинок громадського транспорту запропонував його підвезти.

"Під час поїздки між водієм та пасажиром стався конфлікт, в ході якого останній напав на чоловіка з ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину. Аби уникнути відповідальності за вчинене та приховати сліди злочину, зловмисник затягнув тіло до лісосмуги, а автомобілем потерпілого вирішив заволодіти. Однак, через відсутність навиків у керуванні транспортним засобом, невдовзі був змушений залишити його посеред дороги, викравши з нього рюкзак власника", - зазначається в повідомленні.

Так, правоохоронці його знайшли на території Донецької області.

Зауважується, що стороною обвинувачення повністю доведено факт вчинення вказаною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, що завдало значної матеріальної шкоди), ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Доповнення

На Буковині поліцейські затримали 19-річного чоловіка, підозрюваного у причетності до вчинення умисного вбивства, а саме - нанесення 11 ударів ножем знайомому, який після цього помер.



