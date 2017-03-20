За три роки в Криму було понад 460 замахів на журналістів – Меджліс
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За період окупації Криму Росією зафіксовано більше 460 замахів на журналістів. Про це заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає УНН.
“Ми констатуємо велику кількість порушень по відношенню до засобів масової інформації і журналістів. Загалом за три роки окупації зафіксовано більше 460 замахів по відношенню до журналістів і ЗМІ на території Криму”, — сказала Г.Юксель.
За її словами, на півострові спостерігається масове припинення роботи засобів масової інформації.
“Загалом на території Криму кількість ЗМІ зменшилась на 80%. Це ще раз вказує на зачистку, тиск і спроби окупантів припинити будь-яке вільне мовлення з території півострова”, — підкреслила член Меджлісу.
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Нагадаємо, 18 березня зі 150-метрової телерадіокомунікаційної вежі на Чонгарі розпочалося мовлення на південні райони материкової України та частину Криму. Радіус можливої дії сигналу становить 120 — 130 км, радіус упевненого прийому радіопередач — 80 км, телебачення — 50 — 60 км.