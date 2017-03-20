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За три года в Крыму было более 460 покушений на журналистов - Меджлис

За три года в Крыму было более 460 покушений на журналистов - Меджлис

Киев • УНН

 • 6032 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. За период оккупации Крыма Россией зафиксировано более 460 покушений на журналистов. Об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, передает УНН.

"Мы констатируем большое количество нарушений по отношению к средствам массовой информации и журналистам. Всего за три года оккупации зафиксировано более 460 покушений по отношению к журналистам и СМИ на территории Крыма", - сказала Г.Юксель.

По ее словам, на полуострове наблюдается массовое прекращение работы средств массовой информации.

"Всего на территории Крыма количество СМИ уменьшилось на 80%. Это еще раз указывает на зачистку, давление и попытки оккупантов прекратить любое свободное вещание с территории полуострова", - подчеркнула член Меджлиса.

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Напомним, 18 марта 150-метровая телерадиокомуникационная башня на Чонгаре начала вещать на южные районы материковой Украины и часть Крыма. Радиус возможного действия сигнала составляет 120 - 130 км, радиус уверенного приема радиопередач - 80 км, телевидения - 50 - 60 км.

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