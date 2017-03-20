За три года в Крыму было более 460 покушений на журналистов - Меджлис

"Мы констатируем большое количество нарушений по отношению к средствам массовой информации и журналистам. Всего за три года оккупации зафиксировано более 460 покушений по отношению к журналистам и СМИ на территории Крыма", - сказала Г.Юксель.



По ее словам, на полуострове наблюдается массовое прекращение работы средств массовой информации.



"Всего на территории Крыма количество СМИ уменьшилось на 80%. Это еще раз указывает на зачистку, давление и попытки оккупантов прекратить любое свободное вещание с территории полуострова", - подчеркнула член Меджлиса.



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Напомним, 18 марта 150-метровая телерадиокомуникационная башня на Чонгаре начала вещать на южные районы материковой Украины и часть Крыма. Радиус возможного действия сигнала составляет 120 - 130 км, радиус уверенного приема радиопередач - 80 км, телевидения - 50 - 60 км.