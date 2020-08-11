За тиждень зареєстровано низку кібератак на сайт Офісу Президента

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. З 5 по 11 серпня було зафіксовано та заблоковано 3 DDoS-атак, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу Президента України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 64960 підозрілих подій, що на 34% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (84%) та застосування нестандартних протоколів (14%)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

“Також заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу Президента України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 1227 кіберінцидентів, що на 63% менше, ніж попереднього тижня”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98% від загальної кількості).

Нагадаємо, Служба безпеки України перевірила ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії “Cloudflare Inc”.

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