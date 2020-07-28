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СБУ про витік даних з Cloudflare: загрози держресурсам немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Служба безпеки України перевірила ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії “Cloudflare Inc”. Загрози державним ресурсам немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Служби безпеки України.

“Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії “Cloudflare Inc”. Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає. Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує “Cloudflare”, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що до перевірки залучалися Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку, а дані для проведення діагностики були отримані безпосередньо від компанії “Cloudflare Inc”.

Нагадаємо, 26 липня в РНБО виявили витік даних з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

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