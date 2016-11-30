За санкції проти РФ заплатили життям пасажири малайзійського Boeing MH17 — О.Айвазовська

“Україні пощастило мати спільну реакцію щодо РФ з боку ЄС у свій час, хоча за цю реакцію у вигляді санкцій, насправді заплатили життям ті, хто летів на малайзійському Boeing MH17 над Україною, і, як ми пам’ятаємо саме після цього були введені основний пакет санкцій щодо РФ”, — зазначила О.Айвазовська.

Нагадаємо, члени Міжнародної слідчої групи, що розслідує причини катастрофи рейсу МН-17, яка сталася 17 липня 2014 року, переконані, що мають у своєму розпорядженні незаперечні докази того, що лайнер був збитий зенітною ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу “Бук”.