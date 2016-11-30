За санкции против РФ заплатили жизнью пассажиры малайзийского Boeing MH17 - О.Айвазовская

"Украине повезло иметь общую реакцию по РФ со стороны ЕС в свое время, хотя за эту реакцию в виде санкций, на самом деле заплатили жизнью те, кто летел на малайзийском Boeing MH17 над Украиной, и, как мы помним именно после этого был введен основной пакет санкций в отношении РФ", - отметила О.Айвазовская.

Напомним, члены Международной следственной группы, расследующей причины катастрофы рейса МН-17, которая произошла 17 июля 2014 года, убеждены, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса "Бук".