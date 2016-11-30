За санкции против РФ заплатили жизнью пассажиры малайзийского Boeing MH17 - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявила, что за санкции против России заплатили жизнью пассажиры малайзийского Boeing MH17. Об этом она сказала во время общения с журналистами, передает УНН.
"Украине повезло иметь общую реакцию по РФ со стороны ЕС в свое время, хотя за эту реакцию в виде санкций, на самом деле заплатили жизнью те, кто летел на малайзийском Boeing MH17 над Украиной, и, как мы помним именно после этого был введен основной пакет санкций в отношении РФ", - отметила О.Айвазовская.
Напомним, члены Международной следственной группы, расследующей причины катастрофы рейса МН-17, которая произошла 17 июля 2014 года, убеждены, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса "Бук".