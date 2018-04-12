За рік на Донбасі зафіксовано близько 4 тисяч обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом останнього року на Донбасі сталося близько 4 тисяч нападів та обстрілів, а лише невійськові втрати складають 200 людей. Про це у ході 11-го Київського Безпекового Форуму заявив прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"За останній рік у світі зафіксовано більше 22 тисяч терактів і нападів: 8 440 - у Сирії, 4 000 - на Донбасі. Внаслідок цього, у світі загинуло більше 18 тисяч людей: 4 тисячі - у Сирії, а на Донбасі лише невійськові втрати складають 200 людей", - повідомив Гройсман.
Як уточнив він, світ не став безпечнішим, а загрози є ближчими, ніж рік назад. При цьому, цивілізований світ не адекватно реагує на ті загрози, які є.
"Ми маємо зухвале вторгнення, анексію території, окупований Донбас. Маємо мільйони людей, які постраждали від агресії Російської Федерації. Вони окуповані, в полоні, де відсутні елементарні права та можливості, що відібрані військовими діями", - додав прем'єр. Гройсман наголосив на тому, що загроз у світі стає все більше і їх треба зупинити.
Як повідомляв УНН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло сказав, що схід України може стати такою ж ціллю Росії , якою наразі є Сирія.