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За попередніми даними на борту Ан-148, який зазнав катастрофи, могли бути іноземці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Посольство Швейцарії в Росії поінформовано російською стороною про те, що на борту літака, який зазнав катастрофи в РФ,  міг бути громадянин конфедерації. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на швейцарське посольство в РФ, інформує УНН.

“МНС і „Домодєдово“ поінформували нас про те, що на борту знаходився громадянин Швейцарії. Посольство в даний момент займається цим питанням”, - повідомила дипломатична місія Швейцарії.

Ніяких інших відомостей, у тому числі ім'я пасажира, посольство не надало.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії поки не має підтвердження відомостей про те, що громадяни цієї країни перебували на борту, повідомив офіційний представник зовнішньополітичного відомства П'єр-Ален Ельчінгер.

"Я не можу це підтвердити. Ми перебуваємо в контакті з місцевою владою і прагнемо з'ясувати, чи були швейцарські громадяни на борту", - заявив він.

Як повідомляв УНН, на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї, українців не було.

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