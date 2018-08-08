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За півроку банки отримали 8,3 млрд грн прибутку

За півроку банки отримали 8,3 млрд грн прибутку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. За півроку банки продемонстрували прибуток у 8,3 млрд грн. Про це йдеться у серпневому квартальному “Огляді банківського сектору” НБУ, передає УНН.

“За підсумками І півріччя банки отримали чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд грн”, — повідомили в НБУ.

Зазначається, що у ІІ кварталі сектор зафіксував помірний збиток — 0,4 млрд грн — через значні обсяги доформування резервів одним із великих банків. Без врахування цього банку фінансовий результат платоспроможних банків у ІІ кварталі склав 6,8 млрд грн.

Крім того, через перехід на Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 у ІІ кварталі один з великих банків збільшив збитки минулих років на 16,7 млрд грн в основному через доформування резервів за знеціненими кредитами. 

“У подальшому, драйвером операційної прибутковості залишиться роздрібне кредитування та комісійні доходи. Значних відрахувань до резервів у ІІ півріччі не очікується, сектор буде прибутковим за підсумками року”, — резюмували в Нацбанку.

Нагадаємо, у ІІ кварталі українці поклали на депозити 17,2 млрд грн.

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