За полгода банки получили 8,3 млрд грн прибыли

“По итогам I полугодия банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн”, — сообщили в НБУ.

Отмечается, что во II квартале сектор зафиксировал умеренный ущерб — 0,4 млрд грн — из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во II квартале составил 6,8 млрд грн.

Кроме того, из-за перехода на Международный стандарт финансовой отчетности 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн в основном из-за формированию резервов по обесцененным кредитам.

“В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительных отчислений в резервы во II полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года”, — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, во II квартале украинцы положили на депозиты 17,2 млрд грн.