За останні три роки державний бюджет недоотримав майже 30 млрд грн - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За останні три роки державний бюджет недоотримав майже 30 мільярдів гривень, в першу чергу, недонадходженнями по національному акцизу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
"На нараді (з проблемних питань тютюнового ринку України –ред.) було зазначено, що за останні 3 роки (2017-2019 рр.) державний бюджет недоотримав майже 30 мільярдів гривень. Це зумовлено в першу чергу недонадходженнями по національному акцизу, роздрібному 5% акцизу та збитками від нелегальної торгівлі, яка збільшилась з 1% у 2016 до 7% у 2019 році", - йдеться в повідомленні.
Голова СБУ Іван Баканов закликав присутніх докладати ще більше зусиль, аби "тіньовий ринок тютюну здавав свої позиції". Служба безпеки зі свого боку продовжуватиме системну роботу в цьому напрямку.
"За останні місяці СБУ провела низку важливих операцій у різних регіонах. Зокрема, на Дніпропетровщині вилучила контрафактні цигарки – 6 мільйонів пачок вартістю понад 100 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Також у Волинській області – вилучено 500 тисяч пачок цигарок на 15 мільйонів гривень. На Буковині заблокували роботу підпільного цеху, де виявили 7 тонн сировини, понад 80 тисяч пачок цигарок, іноземні акцизні марки (вартість продукції та обладнання – 6 мільйонів гривень). На Закарпатті та в Чернівецькій області затримали інспекторів прикордонної служби, які сприяли контрабанді. Також вдалі операції пройшли у Дніпрі й Полтаві.
"Запевняю – ми не збираємось на цьому зупинятися. Але сьогодні нам потрібна спільна робота правоохоронних органів та інших державних інституцій для активізації за всіма напрямами", - додав голова СБУ.
Повідомляється, що присутні підтримали позицію очільника СБУ. У ході наради учасники обговорили, серед іншого, впровадження додаткових заходів у боротьбі з недобросовісними контрагентами; недопущення податкових втрат державного бюджету; аналітичні дані Мінфіну, ДПС та Мінекономіки щодо ризиків збільшення нелегальної торгівлі внаслідок запланованого зростання ставок акцизного податку.
Нагадаємо, за даними ДПС, у лютому держбюджет отримав на 27,6% більше, ніж за аналогічний період минулоріч.