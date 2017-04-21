За невиконання рішення суду ООН будуть передбачені санкції - Президент

“На моє глибоке переконання, також унікальність цієї ситуації і в тому, що коли буде прийнято рішення (Міжнародного суду ООН — ред.), воно не потребує ніякого додаткового голосування — ані Генеральної асамблеї ООН, ані Ради безпеки ООН. Це рішення прямої дії, воно має виконуватись будь-якою державою-членом ООН і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що наважиться ігнорувати зазначене рішення”, — цитує слова Президента прес-служба.

Глава держави висловив впевненість в тому, що зараз необхідно сконцентруватись на тому, щоб найкращим чином представити у суді позицію держави Україна та визначити державу-агресора. Він переконаний, що це вже створює механізм юридичної відповідальності не для приватних осіб, як хотіла Російська Федерація, а для держави в цілому, яка має понести відповідальність за фінансування тероризму, за порушення Конвенції ООН.

“Вперше, і ключове слово тут — вперше, було застосовано механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора, держави, яка фінансує тероризм. І саме за порушення цієї Конвенції ми поставили питання про притягнення до відповідальності”, — підкреслив П.Порошенко.

Президент також наголосив, що судом було ухвалено надзвичайно важливе рішення щодо забезпечення позову у вигляді зобов’язання Російської Федерації зробити декілька кроків: починаючи від відновлення функціонування Меджлісу кримськотатарського народу і завершуючи забезпеченням права українських громадян на вивчення української мови в окупованому Криму.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником.